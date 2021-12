Carlos Rátis é homenageado na Câmara de Vereadores

Líder do processo que levou a democracia ao Bahia, o advogado Carlos Rátis, interventor no tricolor de julho a setembro deste ano, recebeu nesta terça-feira, 8, o titulo de Cidadão da Cidade do Salvador na Câmara Municipal.

Na homenagem, Rátis destacou a participação de todos que o ajudaram no período da intervenção e também lembrou das filhas Isabela e Rafaela. Ao falar do Bahia, brincou: "Sonho e quero que o Bahia seja campeão da galáxia".

Em pouco mais de dois meses no clube, Rátis conseguiu realizar eleições com todos os sócios do clube participando do processo. Também promoveu assembléia para votação do novo estatuto.

O advogado e professor de Direito é mineiro de Montes Claros e reside em Salvador desde 1984. Rátis é Atlético-MG, mas passou a torcer com fervor para o Bahia durante a intervenção.

