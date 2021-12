Carlos Alberto, ex-Bahia, é suspenso por um ano do futebol

O meia Carlos Alberto, que atuou no Bahia em 2011, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e não poderá atuar por um ano como atleta profissional. A suspensão foi confirmada na tarde desta quinta-feira, 29, depois de uma semana de julgamento.

Depois do triunfo sobre o Fluminense na semifinal da Taça Guanabara, no dia 2 de março, ele foi flagrado no exame anti-dopping com Hidrocloratiazida (diurético que combate a hipertensão arterial) e Carboxi-Tamoxifeno (tipo de hormônio) no organismo.

Ele foi absolvido no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ), após a defesa alegar que o atleta havia sido contaminado após cruzar o uso dos medicamentos ortomoleculares utilizados e confeccionados pela farmácia de manipulação Silvestre.

No entanto, agora punido pelo STJD, Carlos Alberto terá que cumprir mais nove meses e meio de suspensão - já que o gancho é retroativo e ele já cumpriu 30 dias de forma preventiva, mais 45 dias pela demora no julgamento.

Carlos Alberto estava sem clube desde que foi dispensado pelo Vasco no mês de julho. Com a suspensão, foi cancelado um acordo verbal que o atleta tinha com o Fluminense. Recentemente ele teria sido oferecido ao Bahia, mas as negociações não foram adiante.

O jogador atuou no Bahia em 2011, emprestado pelo Vasco da Gama. Mas depois de muitas contusões e baixo rendimento em campo e constante crítica da torcida, foi dispensado pelo clube após 19 partidas e nenhum gol anotado.

