Capixaba celebra fim do jejum e projeta: "Reviravolta está por vir"

No último fim de semana, o Bahia conseguiu colocar um fim do intragável jejum da equipe no Campeonato Brasileiro da Série A, que já durava oito partidas sem vencer. Diante do Fortaleza, em Pituaçu, o Esquadrão mostrou boa efetividade no ataque, mas voltou a pecar na defesa e o placar final terminou em 4 a 2.

>> Veja tabela de classificação e jogos da Série A

O resultado positivo fez com que o Tricolor de Aço respirasse mais aliviado na luta contra o rebaixamento. Na 16ª posição na tabela de classificação, o Bahia colocou três pontos de distância para o América-MG, primeira equipe dentro do Z-4. Antes da sequência negativa, o Esquadrão chegou a a ocupar a 6ª colocação.

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 7, no CT Evaristo de Macedo, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba classificou o fim do jejum como um "sentimento de alívio". Ele ainda afirmou acreditar que o Bahia seja capaz de se reerguer na competição

"Sentimento de alívio após oito derrotas. Acredito que ninguém gosta de estar em uma sequência ruim como estávamos. Acredito que é um sentimento de alívio. A gente não pode se acomodar. Foi apenas um triunfo para nos ajudar a nos reerguer e mostrar que a gente pode fazer muitas coisas dentro desse campeonato. Creio que a gente vai fazer. Pode esperar que a reviravolta está por vir. A gente está crescendo a cada jogo e tem sido muito importante para nós", projetou o defensor.

Com relação as falhas defensivas, o lateral considerou que são apenas detalhes e que serão corrigidos. "A gente precisa minimizar esses pequenos detalhes que tem ocasionados os gols, que acabam atrapalhando a gente nos jogos. Minimizar esses erros e acredito que a sequências virão", completou.

O triunfo sobre o Fortaleza pode ser considerado também uma redenção do próprio Juninho Capixaba. Após chegar a perder espaço para o jovem Matheus Bahia, o jogador retomou a titularidade nos últimos cinco jogos e, desde então, foram cinco gols e duas assistências, sendo uma delas para um dos quatro gols de Rodallega diante do Leão do Pici.

"Acredito que meu, particularmente, sim. Vinha sendo muito criticado, o que é normal, acredito que tenho que render aquilo que é esperado. Vim para cá para jogar, para ajudar a equipe, não para simplesmente ser um peso para o clube. Me recuperei, acredito que mentalmente e fisicamente, tenho me preparado muito bem. Corrigi os erros que estava tendo. Para o grupo também, de suma importância voltar a vencer para dar sequência no campeonato", falou Capixaba.

100º jogo pelo Bahia

Além da boa fase particular do defensor, ele ainda teve outro motivo para comemoração. Na partida contra o Fluminense, apesar do revés, Capixaba completou a marca de 100 jogos com a camisa azul, vermelha e branca.

Contra o Fluminense, Capixaba completou a marca de 100 jogos com a camisa tricolor | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Revelado pelo Bahia em 2015, o lateral-esquerdo disputou 28 jogos em sua primeira passagem no clube baiano. Em seguida, ele foi negociado com o Corinthians e, posteriormente, ainda defendeu as cores do Grêmio, antes de retornar ao Esquadrão em 2020. Neste segundo momento, ele já acumula 73 partidas.

"Marca muito importante para mim. Vim da base, jogador que vem da base quer realizar grandes coisas dentro do clube, não quer simplesmente fazer uma passagem que as pessoas não lembrem. Acredito que venho ganhando títulos. Completar 100 jogos é muito importante para mim e para o clube. Só tende a melhorar", encerrou Juninho Capixaba.

adblock ativo