Candidatos à presidência do Bahia falam em gastos modestos

Os valores que cada candidato aplicou para viabilizar sua candidatura à presidência do Bahia entrou na pauta do debate promovido por A TARDE.

Candidato da chapa "Integridade e Transparência", Antônio Tillemont, por exemplo, disse ter feito um investimento pessoal de R$ 10 mil para fazer decolar seu projeto, contado ainda com 3 mil adesivos doados por amigos, 200 camisas e 10 mil panfletos.

"Minha equipe é pequena e nós decidimos todos os rumos entre nosso grupo. Não tenho uma agência de publicidade por trás de mim ou um publicitário ajudando. Minha campanha é minha palavra", disse o radialista, em tom de provocação ao candidato Fernando Schmidt, que conta com o apoio declarado do publicitário Sidônio Palmeira, idealizador do Movimento Bahia da Torcida.

Resposta

Schmidt, da chapa "Diga Sim a um novo Bahia", por sua vez, admitiu ter gasto apenas R$ 2 mil do seu bolso. O secretário de governo afirmou ainda que não saberia precisar quanto sua campanha investiu ao todo em torno do seu nome.

"Esse valor eu, sinceramente, ainda não sei. Cada componente do grupo ajudou de alguma forma. Por exemplo, nossos outdoors foram doados por um amigo, que é Bahia, e que me procurou e ofereceu as placas a custo zero. E eu não tenho problema nenhum em ter publicitários auxiliando minha campanha, prova que podemos fazer um bom esforço, caso eleito, de recuperar a marca do Esporte Clube Bahia", disse.

Já o candidato Rui Cordeiro, da chapa "Virada Tricolor", afirmou ter pago somente agora a primeira parcela da sua campanha, algo em torno de R$ 3 mil, disse.

"Estamos fazendo uma campanha muito voltada ao convencimento das pessoas. Os outdoors que temos nas ruas, por exemplo, foram doados por amigos", afirmou.

Pelas regras da comissão eleitoral do Bahia, as candidaturas não são obrigadas a apresentar valores do quanto foi gasto em cada campanha.

