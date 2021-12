Canal de TV aberta exibirá jogos do Bahia pela Série B

O torcedor do Bahia ganhará mais uma opção de acompanhar os jogos do Tricolor pela Série B do Campeonato Brasileiro, nas duas próximas rodadas em que o clube jogará fora de casa.

A TVE Bahia transmitirá no dia 21, a partir de 16h25, Paraná x Bahia, que acontece no Durival Britto, em Curitiba. E no dia 28, novamente a partir das 16h25, a emissora exibirá o duelo contra o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro.

