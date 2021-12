Campeão pelo Bahia em 1959, Léo Bríglia morre em Itabuna

O futebol baiano lamenta uma grande perda nesta quinta-feira, 25. Trata-se da morte do ex-atacante do Bahia, Léo Bríglia. Ele morreu, aos 87 anos, em Itabuna.

Bríglia foi figura importante na conquista do primeiro título nacional do Bahia: a Taça Brasil de 1959, quando consagrou-se artilheiro da competição com oito gols marcados, um deles na histórica final contra o Santos, no Maracanã.

O ex-atacante tinha mesmo faro de gol. Com 77 tentos marcados com a camisa do Esquadrão, ele é 18° maior goleado da história tricolor. A causa da morte de Bríglia e a data do enterro não foram divulgadas.

Por meio de nota no site oficial, o Bahia lamentou a morte do ex-jogador.

NOTA DE PESAR - Bahia comunica à Nação o falecimento do ex-jogador Léo Briglia, de 87 anos https://t.co/oMkOyqY0kP pic.twitter.com/ozkoGrzbSI — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) 25 de fevereiro de 2016

