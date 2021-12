Campeão pela Seleção sub-20, Pará é opção contra Atlético-PR

Gilson Kleina terá o reforço do lateral-esquerdo Pará contra o Atlético-PR, neste domingo, às 18h30, na Arena da Baixada. O garoto de 19 anos estava servindo a Seleção Brasileira sub-20, que na quarta-feira, 20, foi campeã do torneio de Cotif, na Espanha.

A promessa do Tricolor voltou ao Brasil na tarde desta quinta, 21, e deve se reapresentar no Fazendão na manhã desta sexta, 22, quando o time faz o último treino antes da viagem para Curitiba, marcada para as 12h40.

Gilson Kleina ainda não teve a oportunidade de observar Pará em campo e nem nos treinamentos. O garoto se apresentou à CBF no dia 4 de agosto e o novo técnico chegou ao Fazendão no dia 13.

Na seleção, Pará começou o torneio como titular e depois perdeu a posição. Na final, contra o time espanhol do Levante, ele voltou a ser escalado. Outro reforço será o volante Fahel, que cumpriu suspensão contra o Criciúma. Por enquanto, o Bahia não tem nenhum desfalque.

