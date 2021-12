Campeão de 88 se diz triste pela crise no Bahia

O ex-jogador do Bahia, Paulo Rodrigues, volante titular na conquista do Campeonato Brasileiro de 1988, se manifestou nesta quinta-feira, 16, contra a atual situação de crise que passa o tricolor. Em carta enviada ao site E.C.Bahia, Rodrigues se diz "triste por todos os problemas que estão acontecendo num clube de tanta tradição".

Leia a íntegra da carta de Paulo Rodrigues:

"Como torcedor e ex-jogador do Bahia, acompanhando os fatos da última década, agravados recentemente, me sinto triste por todos esses problemas que estão acontecendo num clube de tanta tradição e que tem uma torcida apaixonada, sempre ao lado do time, em todos os momentos, e que não merece passar por tantos vexames.

O patrimônio maior do Bahia é essa torcida que eu aprendi a respeitar, desde o primeiro jogo em que vesti a camisa tricolor. Tudo aquilo que fiz durante o tempo em que atuei pelo Bahia acho que ainda foi pouco pelo tamanho da paixão dessa grande torcida.

Contem sempre com o meu apoio incondicional para o bem das nossas cores, diante desse movimento para uma gestão mais moderna e transparente, respeitando sempre o torcedor, que é a razão maior do futebol.

Espero que as coisas se resolvam o mais rápido possível e que a alegria volte logo.

Um abraço daquele que continuará torcendo sempre pelo Bahia, que sempre fará parte da minha vida e da minha história.

Agradeço também a um torcedor apaixonado pelo tricolor e que me acolheu tão bem em sua residência: meu amigo Álvaro".

Paulo Rodrigues Barcelos"

adblock ativo