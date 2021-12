Campanha pela salvação do Bahia se espalha na internet

Só com a bola no pé está difícil. O Bahia não se acerta em campo e tem dificuldades para conseguir evitar o rebaixamento á Série B. Nos últimos oito jogos, conquistou só um triunfo, sendo que foi contra o lanterna Náutico em partida marcada pelo sofrimento.

Sendo assim, é preciso buscar outras alternativas para reforçar o Tricolor na árdua luta. O próprio clube iniciou a campanha de união da torcida com o time ao acertar com a Arena Fonte Nova promoção no preço dos ingressos para os jogos da reta final (R$ 20, com meia a R$ 10 na maior parte do estádio).

A galera respondeu e 32 mil pessoas pagaram ingresso para ver o duelo com o Atlético-MG, o primeiro com os novos valores. Na internet, também pululam mensagens de apoio ao Tricolor, inclusive de famosos.

"Ufa! O time está uma m..., mas é o meu Bahia! Domingo, a Fonte Nova vai ficar pequena!", escreveu o cantor Ricardo Chaves, após o triunfo sobre o Timbu. "Bahia só assim, né?! Ow, Jesus! BBMP", vibrou a cantora Ju Moraes, aliviada com a vitória em Pernambuco.

Ex-goleiro do Esquadrão, Renê, hoje diretor do Barueri, gravou o incentivo em vídeo: "O Bahia é grande e não cai. Tô contigo, Bahêa!". A estrela Claudia Leitte também se manifestou no Twitter: "Quase choro, Bahêa, mas saímos!".

O lateral-esquerdo Raul reconhece a importância do apoio. "Nesta hora, precisamos de todo mundo junto", disse, antes de concluir: "A cobrança é muito grande, pois o Bahia é time de massa e não merece ir pra Segunda. Vamos dar o máximo pra sair dessa situação".

Lucas faz físico

Recuperado de lesão muscular que o tirou dos últimos dois jogos, o zagueiro Lucas Fonseca já faz atividade física na academia do clube e tem boas possibilidades de enfrentar a Portuguesa no domingo. Já o volante Fabrício Lusa ainda realiza tratamento e não deve atuar.

Na terça-feira, 19, o elenco combinou treino regenerativo na academia com trabalho técnico no campo. Nesta quarta, 20, os ingressos começam a ser vendidos na Fonte Nova, apenas para os sócios.

Ex-goleiro do Bahia, Renê gravou vídeo de apoio ao time antes de duelo com o Santos:

Daniel Dórea Campanha pela salvação do Bahia se espalha na internet

