Campanha pela paz no futebol rende prêmios ao Bahia

A campanha do Bahia que pede paz no futebol, lançada em abril, recebeu dois prêmios internacionais. A peça publicitária venceu a categoria Crystal do Festival Ad Stars, na Coreia do Sul, e no Festival Lusos, em Portugal, venceu a categoria Grand Prix.

A "Camisa Camuflada" foi produzida a partir de um design neutro que se transformava nas cores do clube e revela o escudo quando o torcedor entrava no estádio.

A peça esteve em exibição no Museu do Futebol Brasileiro, em São Paulo, no Pacaembu durante o lançamento da campanha.

