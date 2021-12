Campanha do Bahia mira público recorde no Brasileirão

Embalado pelo desempenho recente da equipe, que venceu três de seus últimos quatro jogos e entrou de vez na briga por vaga na Libertadores de 2018, o Bahia lançou campanha para que o torcedor proporcione no domingo, 12, – quando o time recebe, às 17h, o Atlético-MG – o público recorde do time na Fonte Nova nesta edição do Campeonato Brasileiro.

Para chamar os tricolores, o clube lançou no Twitter a hashtag #40MilDomingo, estabelecendo como meta um número que o Bahia ainda não alcançou este ano na Série A. Até aqui, o maior público na competição nacional foi na derrota por 4 a 2 para o Palmeiras, em 18 de junho: 33.186 pagantes. Em 2017, a melhor marca é da final da Copa do Nordeste: 40.738 pagantes no 1 a 0 sobre o Sport, em 24 de maio.

A campanha começou logo após o triunfo por 2 a 1 sobre o Avaí na última quarta-feira. Em vídeo divulgado pela assessoria de imprensa do clube, o atacante Edigar Junio, autor dos gols da partida, convocou: “Nação tricolor, conto com vocês domingo, hein? Vamos que vamos!”. O meia Zé Rafael foi na onda: “Imagino que [a Fonte Nova] vai estar lotada. Vai ter muita gente para nos apoiar. Assim como nós queremos, eles querem esse objetivo maior que passa a ser nosso próximo passo”.

O técnico Paulo César Carpegiani também chamou a galera e lembrou que o Bahia – quinto melhor mandante do Brasileiro – terá uma série de dois embates dentro de casa. Depois do Galo, encara o Santos na quinta-feira, 16. “Precisaremos dessa torcida fanática. Nosso 12º jogador, esperamos contar com esse apoio, o time merece. Vamos fazer dois jogos em casa, com o apoio da torcida, e tentaremos vencer para conseguir coisas melhores”, afirmou.

No retorno da delegação a Salvador, com recepção efusiva de um pequeno grupo de torcedores no aeroporto, o zagueiro Tiago foi outro a alimentar a campanha: “Esse é o momento de a torcida do Bahia mostrar por que é a maior do Nordeste. Esperamos o estádio lotado para fazer uma grande festa”.

Começou nesta quinta, 9, a venda de ingressos nos pontos físicos para a partida de domingo, e mais de 15 mil lugares já estão garantidos. A comercialização continua nesta sexta, 10, pelo site da Arena Fonte Nova, nas bilheterias do estádio, balcões TicketMix e lojas oficiais do clube.

Dúvidas

O volante Renê Júnior foi substituído durante o jogo contra o Avaí com dores no joelho e sua participação diante do Atlético-MG será avaliada. Lucas Fonseca, com um problema muscular, também é dúvida.

