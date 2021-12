O movimento "Bahia da Torcida" lançou nesta sexta-feira, 17, um vídeo promocional pela democracia no clube. No vídeo, torcedores aparecem amordaçados, enquanto frases de protesto são exibidas, até que os torcedores retiram as mordaças e gritam o refrão do hino tricolor.

Nesta sexta-feira, às 18 horas, na Arena Fonte Nova, será lançado oficialmente o "Bahia da Torcida", que vai contar com a presença de empresários, políticos e torcedores. O evento será aberto ao público.

Entre as reivindicações do "Bahia da Torcida", estão a renúncia da atual diretoria e designação de uma diretoria provisória para concluir este mandato, auditoria geral nas contas e no patrimônio do clube, manutenção de seus compromissos com patrocinadores e Arena, reforma dos estatutos para democratizar o clube e fiscalizar a gestão, levantamento do quadro social e abertura de prazo para novas filiações e preparação de uma equipe capaz de disputar, com dignidade, o Brasileirão.

Veja o vídeo:

Da Redação Campanha anti-MGF "Bahia da Torcida" lança vídeo

