Caio pode ganhar vaga no Bahia contra o Flamengo

A participação do meia Caio na equipe considerada titular do Bahia foi a grande novidade do último treino da equipe, na manhã desta quarta-feira, 3, no Fazendão, antes do jogo contra o Flamengo na quinta-feira, 4, às 21h, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Após um pequeno trabalho de condicionamento físico de todo o elenco, o técnico Jorginho orientou uma atividade onde treinou saídas de bola apenas com o time considerado titular.

Sem poder contar com Elias - que foi poupado do treino com cansaço muscular, mas que deve viajar com o elenco - o treinador colocou Caio em seu lugar. Esta é a possível única modificação em relação ao triunfo do último domingo sobre o Botafogo por 2 a 0.

O volante Fahel e o meia Zé Roberto, que eram dúvida durante a semana, treinaram normalmente nesta quarta e devem ser titulares no jogo no Engenhão. Mesmo assim, Jorginho também testou o time com as entradas de Lulinha, Kléberson e Fabinho nos lugares de Zé Roberto, Gabriel e Fahel, repetindo as mesmas modificiações realizadas na partida contra o Botafogo.

Com isso, o time que enfrenta o Flamengo deve ser formado por: Marcelo Lomba; Neto, Titi, Danny, Jussandro; Fahel (Fabinho), Diones, Hélder e Caio (Elias); Zé Roberto (Lulinha) e Gabriel (Kléberson).

Após o treino, o grupo que enfrenta o Flamengo já se destinou ao Aeroporto Internacional de Salvador, onde viaja no início da tarde (às 13h15) para o Rio de Janeiro.

adblock ativo