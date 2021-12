Caio Júnior se diz contente com nova formação ofensiva

O técnico do Bahia, Caio Júnior, segue em busca da melhor maneira de escalar a sua equipe para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro.

Atualmente na 17ª colocação com apenas 16 pontos ganhos, o tricolor precisa voltar a vencer para tentar se livrar desde já da zona de rebaixamento. No domingo, 26, em rodada que fecha o primeiro turno, o Esquadrão encara o Atlético-GO, em Pituaçu.

Para chegar ao segundo triunfo diante do seu torcedor, no treino desta quinta-feira, 23, o comandante tricolor esboçou setor ofensivo formado por Gabriel, Caio, Zé Roberto e Souza. Formação que, segundo confirma o próprio treinador, deverá começar a partida contra o Dragão.

"O treino me agradou. É a primeira vez que tenho quatro dias para trabalhar o time e gostei muito da movimentação deles no trabalho. Foi uma formação que me agradou e espero confirmar no jogo", disse Caio Júnior.

O técnico tricolor comentou ainda sobre o rendimento de Caio, seu xará, na atividade, e sobre os cuidados que a comissão técnica terá que tomar para utilizá-lo na sequência da competição.

"A contratação do Caio foi para dar mais capacidade ofensiva ao time. Mas, precisamos ter muito cuidado com ele. O jogador teve uma preparação especial, entrou em dois jogos, mas iniciar uma partida é diferente. Acho que ele pode dar ao time o que o torcedor quer e eu também", finalizou.

