Caio Júnior ajusta time em treino só com titulares

O técnico do Bahia, Caio Júnior, resolveu inovar no treino da manhã desta terça-feira, 14, no Fazendão: comandou um trabalho tático somente com os 11 jogadores considerados titulares.

A atividade encerrou os trabalhos de preparação para o duelo da noite desta quarta-feira, 15, contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli.

No treino, o comandante tricolor distribuiu 11 cones pelo gramado e simulou o posicionamento de um time adversário. Sem que houvesse jogadores do outro lado, o time titular ensaiou jogadas laterais, cruzamentos e cobranças de falta.

Hélder e Zé Roberto foram poupados do treino, mas não preocupam e estão confirmados para a partida. Sem os dois em campo, Caio Júnior treinou com time formado por Marcelo Lomba; Gil, Lucas Fonseca, Alysson e Diones; Fabinho, Victor Lemos, Mancini e Caio; Gabriel e Souza.

Contra a Macaca, o Esquadrão terá os desfalques dos zagueiros Titi e Danny Morais e do volante Fahel, suspensos; e dos lesionados Madson, Ávine, Kléberson e Jefferson.

Em compensação, depois de quatro rodadas em que teve que cumprir suspensão, o artilheiro Souza volta ao time. Já os zagueiros Lucas Fonseca e Alysson jogarão juntos pela primeira vez.

adblock ativo