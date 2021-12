Caio e Jussandro treinam entre titulares no Bahia

Uma vez que terá ainda um sem-número de desfalques para o duelo do próximo domingo, 26, contra o Atlético-GO, em Pituaçu, o técnico do Bahia, Caio Júnior, busca alternativas no elenco para encontrar a melhor formação para a sua equipe.

No treino da tarde desta quinta-feira, 23, no Fazendão, o comandante tricolor promoveu um trabalho tático e começou a esboçar o time que deverá iniciar o duelo considerado decisivo contra o Dragão.

Já que Ávine, lesionado, e Hélder, suspenso, não poderão jogar, Caio Júnior deu uma oportunidade ao jovem Jussandro. No meio campo, onde também não terá Mancini, suspenso, deu nova chance ao meia Caio, que se juntou a Fabinho, Fahel e Zé Roberto no setor.

Recuperados de lesões, Souza e Gabriel também treinaram normalmente e não preocupam para a partida. Deste modo, o time que treinou como titular nesta quinta-feira deverá ser o mesmo de domingo: Marcelo Lomba; Neto, Danny Morais, Titi e Jussandro; Fahel, Fabinho, Zé Roberto e Caio; Gabriel e Souza.

O elenco tricolor volta ao batente a partir das 15h30 desta sexta-feira, 24, para que Caio Júnior promova os últimos ajustes na equipe.

Em recuperação - O volante Kléberson e o atacante Elias, ambos ainda em fase de recuperação de lesões, prosseguiram com os trabalhos de recondicionamento físico.

