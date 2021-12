Buscando atacante, Tricolor se aproxima de Maikon Leite

A busca do Bahia por um atacante de velocidade, que já dura dois meses, pode render um fruto interessante: Maikon Leite, de 28 anos. O atleta, com passagens de destaque por Palmeiras, Náutico e Sport, estava no Toluca (MEX) desde julho do ano passado.

Sem conseguir jogar no clube mexicano – foram apenas oito partidas, quatro como titular, e dois gols marcados –, o atacante acertou a sua rescisão contratual ontem, e deve retornar ao Brasil no início da semana que vem.

Segundo apurou a reportagem de A TARDE, outro clubes brasileiros teriam procurado o jogador, mas as negociações com o Tricolor se encontram no estágio mais avançado. Se fechado, o contrato de Maikon com o Esquadrão será válido por um ano.

A última vez em que entrou em campo, pelo clube mexicano, foi no dia 17 de janeiro, quando venceu o Celaya por 2 a 0 pela Copa do México. O atacante entrou na etapa final e marcou o segundo gol. O Toluca teve outras três partidas desde então, mas Maikon sequer foi relacionado.

Revelado pelo Santo André, Maikon passou por Santos, onde foi campeão da Copa Libertadores em 2011, e pelo Palmeiras, onde foi campeão da Copa do Brasil em 2012. Suas últimas temporadas de destaque foram por clubes de Recife: no Náutico, em 2013, fez oito gols em 24 jogos, e no Sport, em 2015, marcou quatro vezes em 29 partidas.

Time com força total

Nesta quinta, os jogadores que enfrentaram a Jacuipense fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais treinaram em campo. Guto montou o time titular com o retorno de Renato Cajá como camisa 10 do meio-campo.

