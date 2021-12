"Buscamos fazer história no Bahia", diz Artur sobre momento Tricolor

Diante da fase no Bahia na temporada 2019, os jogadores do Tricolor afirmam ter a noção do momento que o clube atravessa. Na última semana, Nino Paraíba já havia declarado publicamente a busca pela vaga da Libertadores em 2020. Foi o que confirmou o atacante Artur nesta sexta-feira, 13.

"É importante para a gente. Viemos para o clube pelo principal motivo de fazer história pelo Bahia, e nos sentimos muito importantes por estar fazendo essa marca aqui", declarou o atacante que voltou recentemente da seleção olímpica, onde atuou nos amistosos contra Colômbia e Chile, entrando no decorrer das partidas.

Durante a entrevista coletiva, Artur foi perguntado sobre a experiência vestindo a amarelinha, e afirmou ter sido um ponto importante na carreira. "Muito bom para mim. Foi uma experiência maravilhosa, com outros jogadores, um treinador novo. Conhecer novos trabalhos agregou demais na minha vida profissional e pessoal".

Após o retorno da seleção, Artur sentiu um desconforto na coxa e virou dúvida para o jogo contra o Fortaleza, neste domingo, 15, às 16h, na Arena Fonte Nova. O próprio atleta afirmou não ter lesão, e estará disponível para o confronto. "Fiz exames e não detectou nada. Estou a disposição no jogo de domingo, no jogo muito importante para a gente triunfar dentro de casa".

Gramado da Fonte Nova

Um dia antes, o Vitória fará seu primeiro jogo após o acerto com o consórcio da Fonte Nova, por três anos. E questionado sobre a condição do gramado para a partida do Bahia, Artur comentou que essa é uma questão para a Arena resolver. "A responsabilidade é da Arena Fonte Nova por ter esses jogos no sábado e no domingo, e, com certeza, não será dos melhores (condição do gramado). Então tem que cuidar, espero que dê certo e os dois (Bahia e Vitória) possam se entender e o gramado esteja apto para os jogos", afirmou o atacante.

O próximo confronto para o Bahia será a chance de estabelecer um novo recorde. Nesta temporada o Tricolor emplacou três triunfos consecutivos e espera quebrar a marca - estabelecida em 2013 - diante do Fortaleza.

