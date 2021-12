Burocracia atrasa anúncio de reforços no Bahia

Na semana passada, o presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana, garantiu que, antes da estreia no estadual, anunciaria três reforços - dois laterais e um zagueiro. Até esta terça-feira, 2, dois dias após o triunfo sobre a Juazeirense, nenhum nome novo havia sido oficializado.

Segundo o gerente de futebol Éder Ferrari, o atraso se dá por detalhes burocráticos. "Tinga (lateral direito) é aquele que está mais próximo de ser anunciado, mas temos também dois zagueiros em estágio bem avançado de negociação", revela o dirigente.

Um desses defensores é o ex-tricolor Lucas Fonseca, que ainda tenta rescindir com o Tianjin Teda, da China. De acordo com o próprio, o Bahia, antes em compasso de espera, já estaria tratando da liberação diretamente com o clube asiático. Ferrari não confirma.

Quanto a Tinga, que treina no Fazendão há uma semana, a demora se deu por conta de uma mudança no contrato. Ele estendeu seu vínculo com o Grêmio de abril até junho e virá em princípio por empréstimo. Só depois passará a vigorar o contrato definitivo de quatro anos com o Esquadrão.

Na lateral esquerda, desponta o nome de Victor Luis, do Palmeiras. Sobre o atleta, Ferrari despista: "Está em nosso raio de ação, mas não tem nada fechado com ele". O clube paulista informa que houve a procura, porém, a negociação acabou não caminhando.

Dois períodos

Nesta terça, no Fazendão, teve atividade física na academia para quem foi titular no domingo e treino de fundamentos para os reservas. Nesta quarta, 3, o elenco trabalha em dois períodos.

