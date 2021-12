Bruno Paulista volta aos treinos e Soares ainda tem dúvida

O técnico Sérgio Soares segue sem definir quem será o titular na zaga ao lado de Titi, já que Thales está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não pode enfrentar o Galícia, neste domingo, 15, em Pituaçu, às 16h, pelas quartas de final do Baiano.

Sem o titular, o comandante tem como opções escalar o garoto Robson, de 20 anos, que estreou como profissional no domingo passado contra o Feirense, ou voltar com o experiente Chicão, de 33 anos, para o time titular. O jogador já está recuperado de um estiramento que teve na coxa direita e treinou normalmente no Fazendão durante a semana.

A boa nova do treino da tarde de sexta, 13, ficou por conta da volta do volante Bruno Paulista aos treinos. O jogador já está recuperado das dores na panturrilha que o tiraram da partida contra o CRB. Ele disputa vaga no time titular com o paraguaio Wilson Pittoni.

Mudanças podem ocorrer também na lateral esquerda do time. Após uma partida ruim de Carlos contra o CRB, o técnico Sérgio Soares admitiu que vai conversar com o jogador. O problema, no entanto, é a falta de opções para o setor, já que Raul não vem agradando ao treinador.

A atividade de sexta foi regenerativa para os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o CRB. Os demais fizeram uma atividade de posse de bola no campo.

