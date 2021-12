Bruno Paulista e Douglas Pires treinam sem dores nesta sexta

Boas novas para a torcida do Bahia e para o técnico Sérgio Soares. O volante Bruno Paulista está totalmente recuperado das dores no tornozelo e treinou normalmente no campo do Fazendão, nesta sexta-feira, 13. Outro que participou da atividade sem se queixar de uma lesão sofrida nas costelas foi o goleiro Douglas Pires.

Os jogadores podem se tornar opções para a próxima partida do Esquadrão, que será contra o Globo-RN, na próxima quarta-feira, 18, às 21h20, pela Copa do Nordeste.

O treinamento foi dividido em partes. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no empate diante do CRB, na última quarta, 11, fizeram um treino regenerativo na academia, enquanto os demais realizaram um intenso treino físico.

