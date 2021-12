Bruno Paulista dá adeus ao Bahia e segue para Portugal

Mais uma joia formada nas divisões de base dá adeus ao Bahia e segue rumo à Terrinha. Depois do meia Anderson Talisca ir para o Benfica, de Portugal, em julho de 2014, chegou a vez do volante Bruno Paulista trilhar caminho semelhante. O destino também é o país europeu.

O clube, porém, será o Sporting. Na tarde desta quarta-feira, 5, o jogador embarcou para Lisboa, onde realizará exames médicos no seu novo time. Pela manhã, Bruno já se despedia nas redes sociais.

"Não sei nem o que falar desse Bahia. Queria agradecer esses dois anos de caminhada nesse time maravilhoso. Não sei nem o que falar nesse momento. Chorando demais aqui. Vou levar meu Bahia sempre no coração", escreveu em seu Instagram.

Apesar de as diretoria de Bahia e Sporting não confirmarem, o valor total da venda é de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 13,2 milhões, pela cotação do dia). Este montante seria o maior de toda a história do clube. Até então, a negociação envolvendo Anderson Talisca e Benfica detinha este status.

Em 2014, o atleta foi vendido por 4 milhões de euros (R$ 12,04 milhões na cotação da época, dos quais o Bahia ficou com 50%, ou seja, cerca de R$ 6 milhões). Agora, porém, o Tricolor de Aço ficará com 3 milhões de euros (cerca de R$ 11,3 milhões) e o empresário de Bruno Paulista, Carlos Leite, que possui percentual menor dos direitos econômicos, com 500 mil euros (aproximadamente R$ 1,8 milhão).

Leite também receberá 150 mil euros (cerca de R$ 568 mil a ser pago pelo Bahia) pela intermediação do negócio. O Tricolor, que era dono de 75% dos direitos do atleta, irá manter 10% para possíveis negociações futuras.

Chamado de Jesus

Curiosamente, Bruno Paulista foi requisitado pelo mesmo treinador que avalizou a ida de Talisca ao Benfica: Jorge Jesus. Após seis anos à frente dos Encarnados, o técnico deixou o clube no último mês e, logo em seguida, assinou contrato de três anos com o Sporting. Segundo Pedro Soares, repórter do jornal A Bola, de Portugal, "Jesus é um técnico caçador de talentos e Bruno se enquadra neste perfil".

"Jorge (Jesus) observa as promessas brasileiras. Assim como ele enxergou potencial no Talisca, ele também vê no Bruno. Agora, tem diferença. Bruno não deve ainda atuar no time principal. A base do meio-campo já está consolidada. Mas é um jogador que Jesus quer ter por perto. Deverá ir para o Sporting B e eventualmente jogará no time principal", especula.

Ainda segundo Soares, Bruno Paulista deve ganhar cerca de 500 mil euros por temporada e não vai encontrar problema de adaptação, uma vez que, há outros cinco brasileiros no elenco: o goleiro Marcelo Boeck, os laterais Ewerton e Jefferson, o zagueiro Naldo e o meia Wallyson.

"Todos, por sinal, são muito unidos. Além disso, falamos a mesma língua, o português. Agora, o fato de ele ser um jovem (19 anos) talvez possa gerar saudade da família", conclui Soares. Para amenizar esse possível cenário de angústia, a noiva de Bruno Paulista, a empresária Lorena Cavalcanti, irá acompanhar o amado. "Eu vou com ele... mas só vou (viajar para Lisboa) semana que vem", explicou.

adblock ativo