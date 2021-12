Brumado é o preferido de Guto Ferreira para o comando do ataque tricolor

A briga pela vaga de centroavante titular do Bahia entre Kayke e Júnior Brumado evidencia a carência do Tricolor no setor. Com os dois gols em sete jogos, Brumado tem uma média de 0,28 gol por partida. Contudo, o jovem de 18 anos atuou apenas uma vez como titular. No jogo de sábado contra o Náutico, ele entrou no segundo tempo, mas não conseguiu evitar que o Bahia fosse derrotado por 1 a 0.

Brumado, no entanto, tem desempenho superior ao de Kayke. Bancado como titular por Guto Ferreira, o experiente atacante não foi bem contra o Timbu e acumula números ruins na temporada. Kayke tem somente um gol marcado em oito jogos, média de 0,11 gol por partida. Ele foi titular em oito oportunidades.

Na concepção de Guto Ferreira, Brumado está na frente na briga pela titularidade. Porém,o treinador pediu paciência e justificou que, contra o Náutico, deu mais uma oportunidade para Kayke recuperar prestígio.

“Acho que Brumado vem tendo desempenho para hoje estar na frente. A mesma atenção eu tive com Élber, tivemos com brumado. Ele fez 45 minutos em um campo dificílimo, tendo que buscar resultado, depois fez 90 minutos. Ele não vem de jogos com frequência. O jogo contra o Jequié foram os primeiros 90 minutos depois de oito meses. Última vez que ele atuou por 90 minutos foi na equipe de júnior. Tem que controlar tudo isso até ele atingir o estágio. Seguramos ele para soltar durante o jogo. Oportunidade também para Kayke mostrar algo mais”, explicou.

Somando os gols Brumado e Kayke, resultam nos mesmos três marcados por Hernane, que participou de três jogos antes de ir para o Grêmio há mais de um mês. Desde a saída do Brocador, a camisa 9 do Bahia não tem dono - Brumado veste a 23 e Kayke a 21. A diretoria do Tricolor já afirmou que busca um jogador para posição, mas encontra dificuldade no mercado. Quem atuou como referência de ataque no ano passado foi Edigar Junio. Ele foi bem. Mas nesta temporada, sofre com problemas físicos e, quando escalado por Guto, ocupa as faixas de lado do campo.

