Brumado comemora boa fase e sonha com vaga de titular

Confiança é uma das mais importantes marcas de um centroavante. E, apesar da pouca idade, o Júnior Brumado já mostra, aos 18 anos, acreditar muito no seu futebol.

Apensar de manter um tom cauteloso, Brumado afirma que, mesmo tão jovem, tem condições de sonhar com o posto de titular do ataque do Bahia.

Como exemplo, ele cita outras revelações do futebol brasileiro que estão assumindo papéis protagonistas em seus equipes.

“Não importa se você tem 16, 17 anos. Você vê o Vinicius Junior, o Lincoln (ambos do Flamengo), 0 Rodrygo (do Santos), está todo mundo tendo oportunidade, jogando de titular. Acho que eu poderia, sim, sonhar com uma vaga de titular. Mas não quero adiantar nada, espero sempre uma decisão do professor Guto. O que ele decidir, realmente, está ótimo para mim. Só tenho a agradecer”.

Cristiano ‘Brumaldo’

Autor de três gols na temporada, Brumado já caiu nas graças da torcida, que nas redes sociais está chamando o atleta de ‘Cristiano Brumaldo’.

O atacante ri da comparação com o craque português e afirma que quer ser apenas o “Júnior Brumado do Bahia”.

“Com essas coisas, a gente tem que ficar alegre. Os caras estão me chamando de 'Cristiano Brumaldo', não tem o que fazer (risos). Acho que não chega a isso tudo. Mandam mensagem pra mim dizendo que sou o novo Fernandão. Já tem um Fernandão. Quero ser apenas Júnior Brumado do Bahia”.

Nesta segunda-feira, 26, no Fazendão, o técnico Guto Ferreira comandou um coletivo com os atletas que jogaram menos de 45 minutos contra a Juazeirense, iniciando a preparação para a partida de quinta contra o Botafogo-PB pela Copa do Nordeste. Kayke e William (atleta da base) marcaram os gols da atividade.

O lateral direito João Pedro, que não foi relacionado para o jogo de domingo, participou normalmente do coletivo e deve ser o substituto de Nino, expulso contra a Juazeirense, no Ba-Vi de domingo, pelo jogo de ida final do Baianão. No Nordestão, Nino está liberado para atuar.

