Brocador volta para jogo decisivo contra o Flu de Feira

Com tantas disputas extracampo em torno do Baianão, a torcida do Bahia ganhou uma grande surpresa para a partida deste sábado, 9, às 18h30, contra o mandante Fluminense de Feira, em Pituaçu: o retorno de Hernane. Antes estimado em 60 a 90 dias, o 'Brocador' se recuperou da lesão no joelho em um mês e vai entrar em campo no estádio onde disputou sua 1ª partida oficial pelo time.

O atacante tricolor sofreu a lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo na partida contra o Bahia de Feira, pela 5ª rodada do Estadual, no dia 6 março. Após exames, o departamento médico do Esquadrão estimou um prazo de 2 a 3 meses de recuperação.

Tendo treinado com bola desde o início da semana, o atacante voltou ao time titular no treino tático desta sexta, 8, logo no dia em que comemorou seu aniversário de 30 anos. Segundo a assessoria do clube, Hernane já vinha treinando em dois períodos e pode jogar pelo menos 45 minutos.

"Recebemos um relatório do DM e vamos com força máxima para essa partida decisiva", afirmou o técnico Doriva em entrevista coletiva. No treino desta sexta, Hernane formou o ataque ao lado de Edigar Junio e Thiago Ribeiro. Antes de sair do time, o `Brocador` era principal artilheiro do Esquadrão na temporada. Foram oito gols em sete jogos oficiais.

Na ultima partida, contra o Globo-RN, Edigar Junio igualou a marca, somando tambem oito tentos. Mas isso não preocupa Hernane. "Quem tem a ganhar é o Bahia. Penso em fazer gol pra ajudar o time e não pra ser artilheiro. Mas estou voltando para o meu papel e espero já marcar gols", brincou Hernane em entrevista.

No treinamento, Doriva teve um desfalque: Marcelo Lomba foi liberado para resolver problemas pessoais, mas não preocupa para o confronto.

Reencontro em decisão

Bahia e Fluminense de Feira já decidiram três estaduais e diversos outros jogos de mata-mata ao longo da história, e voltam a se enfrentar neste sábado numa fase decisiva do Baiano. A última vez que o Touro do Sertão - único time do interior com dois títulos baianos - chegou a uma semifinal foi em 2009, quando foi eliminado justamente pelo Tricolor da capital.

Tendo uma semana a mais de treinamento que o Bahia após se classificar às semifinais, o Fluminense realizou um jogo treino, na última segunda, contra o Vitoria sub-20, para manter o ritmo. A equipe venceu por 6 a 1 e o jovem atacante Lucas, que marcou três gols, deve ganhar vaga no time titular. Na lateral, Gustavo assumiu a vaga na direita.

adblock ativo