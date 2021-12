Brinner se desculpa por deslize e promete ajudar o Bahia

Pouco depois de, durante a semana, ter sido anunciado como novo reforço do Bahia, o zagueiro Brinner declarou em entrevista a um site esportivo que usaria o time baiano como "trampolim" para voltar ao Botafogo, clube que o emprestou para o Esquadrão.

Apresentado oficialmente nesta quinta-feira, 3, quando se juntou ao elenco na volta às atividades, o defensor pediu desculpas à torcida tricolor e garantiu que tudo não passou de um mal entendido.

"Na entrevista, eu estava falando sobre o Botafogo, porque tenho contrato até 2015. A partir de agora, que me apresentei aqui, tenho que dar importância ao Bahia. E se o clube estiver satisfeito com meu trabalho, quero ficar para o ano que vem. Desde já, quero pedir desculpas ao torcedor pelo mau entendimento. Ele tem todo direito de ficar nervoso, mas pode ficar tranquilo, porque agora é bola para frente e conquistar títulos", esclareceu Brinner.

O novo zagueiro do time baiano afirmou também ter ficado impressionado com a estrutura do Fazendão e destacou a hospitalidade dos jogadores que compõem o atual elenco do Bahia.

"A estrutura me impressionou. É muito boa. Além disso, o grupo me recebeu de braços abertos. Pode ter certeza que vamos fazer uma grande temporada. Eu não conheço nenhum jogador do grupo, mas fui bem recebido por todos. Já conversei com uns jogadores e estou me entrosando", finalizou.

