Brinner e Lomba sentem dores e podem desfalcar o Bahia

Enquanto os demais jogadores do elenco do Bahia receberam folga nesta segunda-feira, 18, um dia depois do empate em 1 a 1 com o Conquista, o zagueiro Brinner e o goleiro Marcelo Lomba foram examinados pelos médicos do clube.

A depender dos resultados dos exames, a dupla pode ficar de fora da partida do próximo domingo, 24, contra a Juazeirense, em Pituaçu.

Durante a partida no Estádio Lomanto Júnior, Brinner sentiu cãibra na musculatura da perna direita e acabou substituído; Lomba reclamou de dores na posterior da coxa direita.

Para iniciar os trabalhos com vista no duelo contra o Cancão de Fogo, o elenco tricolor se reapresenta às 16h desta terça-feira, 19, no Fazendão.

Feijão renova - O jovem volante das divisões de base tricolor, Feijão, acertou renovação com o Esquadrão e teve o seu contrato estendido por mais dois anos: jogador agora tem vínculo com o clube até 2015.

