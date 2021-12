Briga no ataque continua em semana de treinos e amistoso

Depois da goleada por 7 a 0 em jogo-treino contra o Atlântico, sexta-feira passada, no Fazendão, os jogadores do Bahia ganharam o sábado e o domingo de folga. Descanso para aguentar o tranco da semana de treinos que começa hoje nos campos do CT Osório Villas-Bôas.

E a principal atração em Itinga continua sendo a disputa por posições no ataque do Esquadrão. No primeiro teste da intertemporada, Jorginho escalou os novatos Obina e Adriano Michael Jackson na formação titular.

Artilheiro da equipe nos últimos dois anos e até então intocável, Souza disputou a primeira parte do duelo com o Atlântico, na qual o Bahia utilizou apenas reservas.

Laboratório - Apesar de os escolhidos terem se entendido bem, as experiências não devem parar por aí e Jorginho certamente fará novas mudanças no próximo jogo-treino, programado para a próxima sexta, no Fazendão.

Outros que podem ser testados no time titular são o lateral-esquerdo Magal e o zagueiro Demerson.

