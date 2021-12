Brasileirão: Bahia tenta segunda vitória diante do São Paulo

Na festa de camisa colorida do Campeonato Brasileiro, os 'regueiros' do elenco do Esquadrão de Aço já conseguiram duas casadinhas. O que no mundo dos eventos musicais significa a compra de dois ingressos para um show - geralmente com desconto especial - no futebol pode ser definido como conseguir dois triunfos contra o mesmo time dentro de uma competição.



Usando o dialeto específico do esporte bretão, o Bahia fez barba e bigode diante de Botafogo e Internacional, vencendo tanto fora quanto dentro de casa (relembre os placares no quadro ao lado). Neste sábado, às 15 horas, contra o São Paulo, na Arena Fonte Nova, o Tricolor tenta repetir o feito.



No dia 10 de julho, pelo primeiro turno, em duelo antecipado da 11ª rodada, o Bahia foi ao Morumbi e alcançou o sucesso diante de um então combalido Tricolor Paulista: 2 a 1. Mais de três meses depois, apesar de o jogo acontecer em território baiano, o desafio será mais complicado.



Isso porque o São Paulo vive fase de recuperação na temporada, com o craque Paulo Henrique Ganso finalmente fazendo valer os cerca de R$ 24 milhões investidos na sua contratação.



O desempenho dos adversários de amanhã nas últimas quatro rodadas é oposto. Enquanto o time da maior cidade do País somou 10 pontos, a equipe soteropolitana fez só quatro.



"O São Paulo é uma equipe de qualidade e, apesar de ele priorizar os contra-ataques, também sai para o jogo. Por isso, espero um jogo diferente do que foi, por exemplo, contra a Ponte Preta (1 a 1, na Fonte) e Flamengo (2 a 1, no Maracanã). Acho que dá mais jogo", disse o técnico do Bahia, Cristóvão Borges, esperançoso em seu time encontrar mais espaços.

Meio-freguês

Na contramão do fato de os rivais estarem mais bem cotados no momento e terem um elenco muito mais caro e superior tecnicamente, o Bahia pode usar como inspiração o 'meio-tabu' que ostenta.

Até 2011, quando levou 3 a 0 no Morumbi, o time baiano gabava-se de não perder para os paulistas desde 1996. Apesar do revés, o Esquadrão ainda se orgulhava de, no confronto, ter perdido pela última vez como mandante em 1971.



A escrita acabou no ano passado, quando o São Paulo sapecou 2 a 0 em Pituaçu. O único tabu que resta agora - e que o Bahia defende amanhã - é o de a equipe estar invicta há 42 anos atuando em casa, em jogos válidos pelo Brasileirão.



"Na situação em que estamos, não costumo olhar muito para essas coisas. Mas é bom saber desse tabu. Agora, precisamos jogar e fazer isso continuar a ser verdade", finalizou Cristóvão, que confirmou a entrada do meia Marquinhos no lugar do lesionado Wallyson.

