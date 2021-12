Branquinho fez gol mais rápido da história do Bahia

Doze segundos. Este foi o tempo que o meia Branquinho precisou para marcar o primeiro gol do triunfo do Bahia por 2 a 1 sobre o Jacuipense no último domingo, 9. O resultado deixou o Tricolor na liderança do Grupo 3 e ainda mais próximo da classificação para a próxima fase.

Porém, tanto para o atleta quanto para o Tricolor, o gol relâmpago representou muito mais do que isso. Pelo menos é o que afirma o historiador Galdino Silva, que tem registros e fichas de jogos do Bahia desde 1931.

Segundo o arquivo do historiador, este foi o gol mais rápido da história do clube e também da Fonte Nova. Galdino lembra que, antes do feito de Branquinho, o gol mais rápido foi marcado aos 15 segundo por Gilson, na goleada de 9 a 0 sobre o Redenção, em 1981.

O tento de Osmar, marcado aos 30 segundos na vitória por 1 a 0 no clássico BA-VI em 1988, completa o top três de gols relâmpagos do Tricolor, segundo o arquivo de Galdino.

No entanto ele afirma que, historicamente, o Bahia tinha a fama de marcar sempre no final das partidas. "Tinha uma máxima em que se dizia que o Bahia não perdia enquanto o juiz não apitava o final do jogo", diz.



Confira os gols mais rápidos do tricolor antes do feito de Branquinho:



Marca inédita



Para Branquinho, o gol também representa uma marca importante: foi o mais rápido na carreira do atleta. "Em 2010, fiz um pelo Atlético Paranaense contra o Goiás aos três minutos", lembra o jogador, que marcou no domingo seu primeiro tento na temporada.

O meia comemorou a marca histórica para o clube e disse ainda que o gol representa que está preparado para buscar. "O professor me deixou treinando para entrar em forma. Passei quatro ou cinco jogos de fora. Esse tempo foi essencial para aprimorar minha parte física e técnica. Fiz o gol, mas no jogo em si achei que poderia render mais", ressaltou.

Branquinho comentou as críticas dos torcedores em relação às suas atuações no começo da temporada e às vitórias "magras" da equipe, que ainda não venceu por mais de dois gols de diferença durante este ano.

"Entendo as críticas do torcedor, querem que a gente goleie, principalmente por ser no campeonato baiano e pelo Bahia, que é uma equipe grande. Prefiro ganhar sempre assim no sufoco do que perder. Se mantivermos essa pegada, seremos campeões", destacou.

Embalado pelo gol histórico, o atleta ainda fez uma promessa para a torcida tricolor: "foi o primeiro de muitos. Ninguém esquece de jogar bola de um dia para o outro. Fazia muito isso (criar jogadas e balançar as redes adversárias) no Atlético-PR com Paulo Baier. Vou ganhar mais confiança e a torcida pode esperar mais gols", garantiu.



Confira simulação da jogada que levou ao gol:





