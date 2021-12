Branquinho deve substituir Rhayner contra o Conquista

No treinamento desta terça-feira, 28, no Fazendão, a novidade na equipe titular do Bahia foi a presença do meia Branquinho. Ele substituiu o atacante Rhayner, poupado por desgaste físico, e deve começar a partida contra o Vitória da Conquista, nesta quarta, 29, às 21h15, no estádio Lomanto Júnior.

Durante a atividade em campo, o técnico Marquinhos Santos fez um trabalho de posse de bola e, em seguida, orientou o posicionamento defensivo da equipe, por meio de cobranças de bolas paradas.

Com a entrada de Branquinho, o tricolor de voltar a jogar no esquema tático 4-4-2. O time deve atuar com Marcelo Lomba; Madson, Titi, Lucas Fonseca e Raul; Fahel, Hélder, Wilson Pittoni; Maxi Biancucchi e Rafinha.

