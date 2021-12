Borges recorre à base na estreia do Bahia no Brasileirão

Cria da base do Bahia, revelado no ano de 1977, o técnico Cristóvão Borges parece emitir sinais que vai priorizar as divisões de base do clube no seu primeiro desafio à frente do tricolor.

No domingo, o Bahia estreia na Série A do Brasileiro, ante a equipe do Criciúma, às 16h, no Heriberto Hulse. No último treino nesta quinta-feira, 23, no Fazendão, Borges escalou quatro 'pratas da casa'. Já a formação foi a 4-2-3-1, a predileta no sul brasileiro.

É bem da verdade que três destes atletas (os laterais Madson e Jussandro, além do atacante Ryder) já vinham revezando na lista dos onze titulares há algum tempo. A única real novidade é o meia-atacante Ítalo Melo, que completa 20 anos no próximo sábado, 20.

"Cheguei ao Bahia em 2009, desde lá enfrentei muitas dificuldades até chegar aqui, com a possibilidade de jogar uma partida de Série A, o que é um sonho", diz o garoto.

Caso seja confirmado de saída na equipe principal do Bahia, no domingo, Ítalo fará sua primeira partida como titular. Até aqui, o moleque franzino atuou em sete partidas pelo tricolor, todas em 2013 (seis na Copa do Nordeste e uma no Baianão).

"Quem me puxou para o profissional foi o técnico Jorginho. Agradeço muito a oportunidade. Agora, preciso mostrar do que sou capaz", sintetiza. A oportunidade dada a Ítalo, porém, tem um segundo gume da mesma lâmina. O momento do Bahia é de absoluta crise desde a derrota para o rival Vitória por 8 a 4 (placar agregado), nos dois Ba-Vis da final do Baiano.

Desde lá, o presidente Marcelo Guimarães Filho tem enfrentado pressão popular e política exigindo sua renúncia (em movimento chamado "Bahia da Torcida"), fora a possibilidade de sofrer uma intervenção judicial no seu mandato, além da campanha Público Zero - com torcedores negando-se a comparecer aos estádio até o cartola deixar o cargo.

Mostrando responsabilidade, embora sem ignorar o clima instável, Ítalo Melo aponta: "Não tenho medo de me queimar. Sei que o momento é de dificuldade, mas depende de cada jogador saber crescer na crise ou não. Acredito que tenha força para me firmar", diz, transitando entre a humildade e uma marra ainda frágil.

Novo esquema - Neste novo esquema de Cristóvão, o Bahia abre mão dos três volantes para formar uma linha de três meia velozes na frente. Marquinhos, Ryder e Ítalo ficam responsáveis por cobrir as laterais, sem a bola, e armar o jogo quando com a posse da mesma. Fernandão se posiciona à frente, como um centroavante isolado, responsável também por fazer o pivô.



