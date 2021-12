Bom momento de Hélder coincide com futura paternidade

Estudo elaborado - e publicado no último mês -, por um grupo de psicólogos das universidades norte-americanas Riverside e Stanford, e da canadense British Columbia, indica que a paternidade aumenta nos homens os níveis de felicidade em comparação com aqueles que não têm filhos.

Exemplo claro é visto no elenco do Bahia, mais especificamente no volante Hélder. Esqueçam aquele jogador turrão, com cara de poucos amigos. No lugar, percebam um cara sorridente e brincalhão. Pois é. Este é o novo Hélder, ou melhor, papai Hélder. Agora, sim, está explicado o porquê da boa fase que vive o camisa 68 dentro e fora dos gramados.

Na concentração antes da partida entre Bahia e Atlético Mineiro - no último dia 5 de setembro -, o piauiense da cidade de Floriano recebeu, por telefone, a notícia da gravidez da esposa Paloma. Coincidentemente, o volante que ainda não tinha marcado um tento sequer no certame desde então já balançou as redes adversárias em três ocasiões - diante de Botafogo, Figueirense e Sport.

O tento contra o time pernambucano valeu até homenagem à esposa e ao bebê. Comemoração com a bola debaixo da camisa. Na época, no desembarque em Salvador, ele falou com o ESPORTE CLUBE sobre a novidade. "Ainda não caiu a ficha. Fico preocupado. Quero saber se ela (Paloma) se alimentou direitinho, como está o bebê... Quero chegar logo em casa para cuidar das minhas duas paixões", disse.

Inspiração - A fama de papai coruja já se espalha no Fazendão. Até mesmo o compenetrado goleiro Marcelo Lomba não perdoa e aproveita a chance para brincar com Hélder. "Já falei com ele. Se continuar assim (com a boa fase), tem que ser pai todo ano. Espero que a paternidade o inspire ainda mais em campo. Tenho certeza que será um excelente pai", prevê o camisa 1, que também concorda com o estudo elaborado por universidades norte-americanas.

"Na minha melhor fase no Bahia, ano passado, meu filho (João) estava para nascer. É um estímulo a mais para treinar, sem dúvida", conta. O volante Fahel bem sabe disso. Afinal, já tem dois filhos: os pequenos João Victor, 2 anos, e Camila, 1. Colega de posição, Fahel revela que o lacônico Hélder ri à toa.

"O cara está bobão. Até brinco com ele: é bom fazer mais gols, viu? Para ver se ganha moral e um aumento para cuidar do filhote que está vindo. Só falta agora ele conceder coletiva no Fazendão", brinca, em referência à rejeição a entrevistas de Hélder, curiosamente, filho de um radialista, o repórter Carlos Iran, do site Piauinoticias.com.

Desde sua chegada ao clube - em junho de 2010 -, após a entrevista de praxe de apresentação, Hélder esteve uma única vez na sala de coletiva do Fazendão, a pedido (leia-se ordem) do então técnico René Simões. Fala apenas nos jogos.

