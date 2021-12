Bolas paradas e finalizações definem último treino do Bahia

Na véspera do duelo contra o Joinville, os jogadores do Bahia participaram de um treinamento tático no estádio de Pituaçu. E o foco foi o aperfeiçoamento em bolas paradas nos setores ofensivo e defensivo, além de finalizações frontais e nos cruzamentos.

Quem ficou no Fazendão e não treinou com bola foram o volante Yuri, o zagueiro Gustavo e o meia Rômulo, que se recuperam de contusão. O trabalho contou com as visitas dos ex-tricolores Titi e Bruno Paulista, que vieram rever os antigos companheiros.

Após a atividade, o elenco tricolor seguiu para a concentração, onde fica até horas antes da partida, marcada para esta quarta, 25, às 19h30, na Fonte Nova.

adblock ativo