Bola parada é esperança do Tricolor para a Série A

Quando chegou ao Tricolor, o técnico Marquinhos Santos projetou um time ofensivo na base da posse de bola. Mas, passado pouco mais de quatro meses, a equipe tem mostrado também uma face bem pragmática: metade dos gols marcados até agora saíram da chamada 'bola parada'.

São 28 gols do Esquadrão em 2014. Destes, 14 foram feitos por meio de pênaltis, cobranças diretas de falta ou em desvios após cobranças de faltas ou de escanteios. O último foi marcado na estreia pelo Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, com Anderson Talisca cobrando penalidade.

O artilheiro nesse quesito é justamente o meia. Dos sete gols que Talisca fez no ano, quatro foram em cobranças diretas de falta e dois em conversões de pênalti. O volante Fahel é quem aparece em segundo, com três gols, sendo dois escorando cruzamento de escanteio e um desviando cobrança de falta.

A marca do Bahia diverge muito da de outros grandes clubes do país. Levando-se em consideração os campeões dos principais estaduais em 2014, o Tricolor só tem uma porcentagem menor que a do Ituano. A bola parada foi fundamental na campanha do campeão paulista: dos 18 gols, dez foram marcados dessa forma. A porcentagem da equipe, que vai disputar a Série D, é de 55,5%.

Considerado um dos favoritos ao título do Brasileirão, o Cruzeiro, campeão mineiro, tem uma proporção de 41% dos seus gols no ano marcados em bolas paradas. Foram 18 em um total de 44. Outro time apontado como favorito, o Internacional campeão gaúcho de Abel Braga tem apenas dez gols marcados em bola parada de um total de 47, o que lhe dá a porcentagem de apenas 21,2%. Fechando os campeões estaduais, o Flamengo é quem menos apostou na bola parada. O rubro-negro carioca fez apenas 11 dos seus 54 gols nessa jogada. A proporção é de 20,3%.

Consciência

Pelo discurso dos jogadores, a frequência de gols na bola parada não é mera coincidência. O time, de fato, tem apostado nesse tipo de jogada.

"É um ponto forte nosso sim, sabemos disso. Tanto que fizemos gols de cabeça em vários jogos", lembra o volante Uelliton, outro que tem o histórico de aparecer bem na bola parada, mas ainda não deixou o seu com a camisa do Tricolor.

Para o artilheiro Anderson Talisca, o segredo está no capricho. "Pratico sempre as cobranças de falta depois dos treinos. Às vezes a rotina de jogo é muito intensa, mas sempre que posso eu tô ali, aperfeiçoando essa jogada", conta ele, que também se destaca por ser o líder de assistências na bola parada, com três passes para gol.

Para o garoto, não tem tanto segredo. "Eu procuro a bola na área, como o professor pede pra mim. Temos vários jogadores altos na equipe e isso ajuda bastante. O Fahel é quem tem feito os gols, mas quando os demais chegarem na bola, tenho certeza de que vamos fazer ainda mais", diz Talisca.

A bola parada, quem diria, também já traiu o Bahia na estreia na Série A. Os dois gols do Cruzeiro saíram em desvios após cobranças de escanteio. O volante Uelliton conta que o time já está preocupado com isso. "Um time como o nosso não pode cometer aquelas falhas. Mas já foi conversado e vamos treinar para não repetir no próximo jogo", afirma.

adblock ativo