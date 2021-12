Boa Esporte transfere jogo com o Bahia para Aracaju

O Bahia jogará como visitante daqui a nove dias, contra o Boa Esporte, pela 36ª rodada da Série B. Porém, é o Tricolor que se sentirá em casa. Nesta quarta-feira, 4, a CBF oficializou que o confronto, ao invés de ocorrer em Varginha, sul de Minas Gerais, será em Aracaju, capital do estado de Sergipe, localizada a 310 km de Salvador.

Com 24 pontos, 14 atrás do Macaé, primeiro time fora da zona da degola, a tendência é que o Boa Esporte já esteja rebaixado na 36ª rodada. A ideia do clube seria buscar uma boa arrecadação através da torcida do Bahia, que briga pelo acesso à Série A.

O jogo será no Batistão, de capacidade para 15 mil pessoas. A última vez que o Bahia jogou lá foi quando 13.759 pagantes - cerca de metade era tricolor - encheram o estádio numa quarta-feira à noite, no triunfo por 2 a 1 sobre o Botafogo, pela 4ª rodada da Série A de 2013. Desta vez, com o jogo decisivo e programado para um sábado às 16h30, a expectativa é de um plateia ainda maior.

"Tenho certeza de que o público vai ser excelente, e é o que o Boa Esporte projeta desde que nos pediu a liberação do estádio, há uma semana. O número de baianos que mora em Aracaju é enorme, fora os que virão de Salvador. Para a cidade será muito bom, até pela movimentação nos hotéis, bares e restaurantes", celebrou o presidente da Federação Sergipana de Futebol, José Carivaldo de Souza.

Procurado pela reportagem, o presidente do Boa Esporte, Rone Morais, não quis comentar a mudança. Já a diretoria do Bahia, por meio de assessoria, resumiu-se a dizer que "não teve influência na decisão do Boa de mudar o local do jogo e que vai cumprir normalmente a tabela".

Dúvidas no time

Para o próximo jogo, sábado, contra o Santa Cruz, na Fonte Nova, o técnico Charles segue com dúvidas. No ataque, Roger e Maxi brigam para jogar ao lado de Kieza. No meio, Rômulo pode ganhar a vaga de Eduardo ou Souza. Na lateral esquerda está o dilema. O titular João Paulo tenta se recuperar de lesão. Como o reserva Vitor está suspenso, as opções são Ávine e Juninho, recém-promovido da base.

adblock ativo