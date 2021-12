Torcedor símbolo do Bahia, Binha de São Caetano postou no YouTube, nesta sexta-feira, 9, um vídeo no qual se candidata ao posto de presidente do clube. Com a descrição "Se Todo Mundo Pode ser Presidente... Binha Também Pode ser", o vídeo já conta com mais de 300 visualizações.

"Com Binha presidente, o Bahia está contente, e toda a torcida do Bahia está contente", disse o torcedor no vídeo.

Da Redação Binha lança campanha para presidência do Bahia

