‘Bico seco’: boicote, cerveja e festa na Fonte Nova

A quarta-feira, 25, foi o Ponto Certo para a festa do torcedor do Bahia. Antes do jogo contra o Botafogo, a ordem daqueles que foram à Fonte Nova era simples. “Ninguém vai beber lá dentro hoje”, gritava um, que passava com a camisa tricolor, chegando ao depósito Ponto Certo, que fica em frente ao Dique do Tororó. E, dentro da Arena, os bares estavam vazios. Sob o grito de “Bico Seco” e “Olê Olê Olê Olá, Brahma”, aqueles que compravam cerveja dentro da Fonte eram vaiados pelos outros.

Isso porque o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, fez uma parceria com a Ambev para vender a cerveja Brahma fora do estádio por apenas um real para torcedores, e cinquenta centavos para ambulantes. A ação veio em forma de boicote à cerveja vendida na Arena, após o anúncio de que o preço seria de R$ 6,00 tanto para sócios quanto para torcedores comuns. “É um negócio simples, mas uma resposta maravilhosa”, definiu um torcedor do Bahia.

De baixo de chuva, aqueles que foram ao Ponto Certo aproveitaram ao máximo. Até poucos minutos antes do jogo, a aglomeração de torcedores permaneceu. Para pegar as cervejas, era necessário estar com a camisa do Bahia, e o máximo permitido foram cinco latinhas do tipo ‘piriguete’ por pessoa. Os ambulantes, diferente do previsto pelo comunicado da Ambev e do Bahia, podiam pegar apenas dez caixas cada, ao invés de 20. Uma das ambulantes, Gláucia dos Santos, aproveitou a promoção de um jeito inusitado. Ela e o marido pegaram vinte caixas para levar para casa e comemorar o aniversário dela.

Dificuldades

Apesar da festa, nem tudo deu certo nesta quarta, do lado de fora da Fonte Nova. O ambulante que não conseguiu garantir suas caixas cedo– a venda começou às 15h – ficou sem cerveja para vender. O estoque de caixas acabou por volta das 18h50, e, a partir disso, apenas os torcedores puderam comprar.

Em frente à Fonte e na ladeira, inúmeros vendedores ficaram sem a Brahma e tiveram uma noite difícil, de movimento fraco.

Um dos ambulantes, Niro Costa, inclusive, comprou as caixas de cerveja com antecedência, para pegar na hora. Ele comprou cinco caixas pelo valor de R$ 37,50 e, ao apresentar a nota da compra, foi informado de que o estoque tinha acabado. Segundo relato do vendedor, pediram para que ele voltasse nesta quinta, 26.

A reportagem tentou apurar o número de caixas que foram disponibilizadas pela Ambev, mas não conseguiu a informação precisa sobre o estoque. Além disso, houve confusão na hora de saber como fazia para pegar a cerveja.

Ambulantes contaram que um fiscal da Ambev estava circulando pelas imediações da Fonte e fazendo cadastros para dar acesso à cerveja. No entanto, muitos ficaram sem e não conseguiram comprar. Um casal, inclusive, alegou que teve o cadastro roubado por um grupo de cambistas em frente ao estádio.

A reportagem não conseguiu encontrar o fiscal.

*Sob a supervisão do editor interino Rafael Tiago Nunes

