Bellintani se reúne com Ronaldo para discutir parceria com Valladolid

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, e o diretor de futebol Diego Cerri, tiveram uma reunião com Ronaldo Fenômeno, dono do Valladolid, da Espanha, nesta segunda-feira, 29, em São Paulo.

O encontro entre os dirigentes foi feito para discutir uma possível parceria entre os clubes. Na pauta, também esteve a apresentação dos projetos de cada time, com o objetivo de trocar experiências.

Ronaldo comprou 51% das ações do Valladolid em setembro de 2018 por € 30 milhões. O ex-jogador tem projetos para investir em um novo centro de treinamento, e também para a reforma do estádio José Zorrilla, em Valladolid.

adblock ativo