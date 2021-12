Bellintani fala sobre a busca por reforços para a temporada

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, utilizou o seu perfil nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira, 24, para falar sobre a busca por reforços para a sequência da temporada. O dirigente explicou o motivo pelo qual o Tricolor não contratou nenhum jogador durante a pausa para a Copa América.

"Na vida real tem empresário especulando, jogador inflacionando para vir, clube querendo se livrar de problema. Por isso só 3 ou 4 clubes de série a contrataram nesse meio de ano. Mas com jeitinho e cuidado a gente vai chegando aos objetivos. Sem achar que o futebol é um videogame", postou Bellintani.

Após a lesão do zagueiro Ernando (diagnosticado com uma hérnia de disco), o dirigente colocou a defesa como uma prioridade na busca por novas peças para o elenco. Atualmente, o Bahia tem Lucas Fonseca, Ernando, Jackson, Xandão, Everson e Ignácio como zagueiros. "Estamos olhando a zaga como prioridade número um. Contusões estão atrapalhando bastante", disse o presidente.

Além disso, Bellintani respondeu a perguntas de torcedores sobre variados temas, como: patrocínio, nova coleção de camisas, possíveis saídas de Artur e Douglas Augusto, a venda do zagueiro Rodrigo Becão, entre outros; Confira abaixo:

Patrocínio

"Master vamos com a Dular até o final do ano, fizemos um bom contrato. Cidade Tricolor com cronograma em dia, final de julho acabamos as obras. Futebol feminino com novidades em breve."

Coleção de camisas

"Como lançamos a coleção atual em setembro de 2018, vamos ajustar a temporada em 2020. Em desmembro chegam as camisas de 2020 e a partir daí todo começo de temporada tem coleção nova."

Artur e Douglas Augusto

"Quando o jogador vem por empréstimo temos sempre limitações nas garantias de permanência. Mas estamos trabalhando para garantir a manutenção do elenco. E estamos entre os cinco clubes do Brasil com menor número de atletas emprestados."

Rodrigo Becão

"Final desse mês é o prazo para definição."

