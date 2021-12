Bellintani detona VAR após lance polêmico: ‘Armengue’

Após as polêmicas com o árbitro de vídeo no jogo entre Internacional e Bahia, no Beira-Rio, na última quarta-feira, o presidente tricolor, Guilherme Bellintani, pediu esclarecimentos à CBF.

E eles vieram nesta quinta, 13, com a resposta apresentada pelo chefe de arbitragem, Leonardo Gaciba, na qual a entidade divulga imagem com linhas que, supostamente, comprovariam a legalidade do primeiro gol do triunfo do Colorado, por 3 a 1.

“Resposta da CBF sobre o VAR é inacreditável. 1) Envia imagem a jornalistas e não ao clube que financia a tecnologia. 2) Mede a mão de Lucas [Fonseca] como se fosse o pé de Jackson. 3) Usa linhas paralelas em vez de usar ponto de fuga. Aula básica de geometria (e de ética) faria bem”, reagiu Bellintani, via Twitter. Na mesma rede social, ele postou imagem de outro ângulo e arrematou: “o VAR brasileiro é um armengue”.

Após o jogo no Sul, a delegação tricolor voltou nesta quinta a Salvador e os jogadores foram liberados para 10 dias de folga.

