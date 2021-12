Bellintani detona arbitragem e aponta erros contra o Bahia: 'má fé'

A derrota para o Corinthians no último sábado, 21, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda não foi bem digerida pela cúpula do Bahia. Mais que o resultado de 2 a 1 para o time paulista, o que deixou a direção tricolor na bronca foi a atuação do árbitro Dewson Fernando Freitas.

Na manhã desta segunda-feira, 23, em conversa com Jefferson Beltrão e Fernando Duarte, no 'Isso é Bahia', programa da Rádio A TARDE FM, o presidente Guilherme Bellintani revelou que entrou com uma representação contra o árbitro da partida. O mandatário se queixa de um pênalti não marcado em favor do Tricolor.

"A arbitragem estava na bronca com a gente e entrou determinada para que o Bahia não ganhasse o jogo. Hoje estamos entrando com representação contra o árbitro mais uma vez. Para mim está muito claro que teve uma má fé mesmo, uma vontade de prejudicar o clube", disse Bellintani.

O presidente tricolor fez questão de defender o árbitro de vídeo (VAR), mas não poupou a arbitragem brasileira de critícas após mais uma rodada marcada por polêmicas dos 'assopradores de apito'.

"Faço parte da comissão nacional de clubes, então participo do dia-a-dia na CBF, acho que isso é muito importante para o clube, mas na hora da criticar tem que fazer também. A arbitragem brasileira está uma vergonha. Mesmo com o VAR, do qual sou favorável, as loucuras continuam. No sábado o VAR até alertou que houve o pênalti, mas o juiz assim não entendeu", afirmou.

