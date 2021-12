Bellintani critica ideia de limitar treinadores: "Bonitinha, mas pouco transformadora"

Após as novidades anunciadas na quarta-feira, 24, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, se posicionou na noite desta quinta, 25, sobre o motivo de ter votado contra a regra de limites de dois treinadores por clubes a partir da edição 2021 do Brasileirão Série A.

>>CBF divulga tabela da Série A; edição terá limite de troca de técnico

Em reunião envolvendo a entidade máxima do futebol brasileira e os 20 clubes que disputam a elite do respectivo esporte nacional, ficou decidido a aprovação da medida por 11 votos a favor e 9 contrários.

Entre os pontos mencionados por Bellintani, está o “esquecimento” por parte da CBF em torno do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro. Segundo ele, o projeto foi elaborado ao longo de muitos anos e deveria começar a ser implementado também a partir desta edição, com punições progressivas aos clubes que gastam mais do que arrecadam.

“Para nossa surpresa, o assunto foi ‘esquecido’ em 2021. As penas previstas, que já eram brandas, simplesmente foram desconsideradas e a implantação real do projeto seguirá indefinida. ‘Podem contratar e não pagar’, é a mensagem perpetuada por mais uma temporada”, lamentou o mandatário em postagens na sua conta do Twitter.

O presidente do Esquadrão ainda classificou a medida de limitar o número de treinadores durante as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro como “bonitinha, mas pouco transformadora”.

“Para tentar dar um ar de modernidade ao Campeonato deste ano, à margem da real transformação que seria o Fair Play Financeiro, propõe-se uma medida aparentemente bonitinha, mas pouco transformadora: a limitação de contratação de treinadores [...] Ora, se não haverá punição aos clubes que gastam mais do que arrecadam, se todo mundo pode continuar dando calote, se insistiremos em adiar mudanças realmente estruturantes, não venham controlar quantos treinadores eu devo ou não devo contratar em um campeonato”, questionou o gestor.

Por fim, Bellintani encerrou a série de tweets afirmando que “intervencionismo só faz sentido se for sistêmico”. Ele ratificou que a medida de mudar para “permanecer tudo como está” não contará com seu apoio.

Por que o Bahia votou contra a proposta que limita dois treinadores no Brasileirão 2021? — Guilherme Bellintani (@gcbellintani) March 25, 2021

2. Na reunião do Conselho Arbitral de 2020, o Bahia já havia lamentado a lentidão prevista para aplicação das penas no projeto brasileiro. Ainda assim, tínhamos esperança que em 2021 fossem iniciadas as punições aos clubes que colocam em campo times que não podem bancar. — Guilherme Bellintani (@gcbellintani) March 25, 2021

4. Para tentar dar um ar de modernidade ao Campeonato deste ano, à margem da real transformação que seria o Fair Play Financeiro, propõe-se uma medida aparentemente bonitinha, mas pouco transformadora: a limitação de contratação de treinadores. — Guilherme Bellintani (@gcbellintani) March 25, 2021

6. O intervencionismo só faz sentido se for sistêmico. Sendo pontual, para dar falsa impressão de modernidade, com o respeito que tenho a todos, não contarão com meu carimbo. A velha máxima de “vamos mudar alguma coisa para permanecer tudo como está” não terá o meu apoio. — Guilherme Bellintani (@gcbellintani) March 25, 2021

adblock ativo