Bellintani critica arbitragem de Bahia e Goiás: "Lances grotescos que prejudicam"

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, não poupou criticas ao árbitro Rodrigo Carvalhaes (RJ), que apitou o jogo desta sexta-feira, 16, no empate em 1 a 1 entre o time baiano contra o Goiás. A partida foi realizada no estádio da Serrinha, em Goiânia. Bellintani questionou muito o lance de um “penalti em Fessin”, que o árbitro não teria marcado.

O presidente do tricolor disse que “a arbitragem no Brasil vem influenciando diretamente nos resultados das partidas”. “Quando não tínhamos o VAR, questionava-se a necessidade de um recurso tecnológico e hoje nós temos, porém, há mais de um ano não se consegue ter precisão nos lances grotescos que prejudicam uma equipe”, bradou o dirigente.

Bellintani disse ainda que “o Bahia deve tomar providências contra o trio de arbitragem para que sejam responsabilizados”. “Nossa luta vai ser contra as arbitragens ruins e também com a luta dentro de campo. Se for preciso, jogaremos o dobro do que estamos jogando para vencer a tudo e a todos”, concluiu.

