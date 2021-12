Bellintani comunica desligamento de Marcelo Vilhena, gerente de base do clube

No início da noite desta sexta-feira, 6, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, entrou no ar em uma rádio local pelo programa do Esquadrão. Durante a conversa, o gestor confirmou em primeira mão o desligamento do gerente das divisões de base do clube, Marcelo Vilhena.

"Estamos devendo desculpas pelo jogo de ontem. Uma partida que pretendíamos manter a recuperação do time, mas o resultado no final foi doloroso e vamos enfrentar as coisas como elas devem ser enfrentadas. Em primeira mão, queria comunicar à torcida sobre algumas mudanças em nosso projeto da divisão de base. Hoje, tivemos o desligamento do Marcelo Vilhena, nosso gerente da base que fez um grande trabalho durante esses um ano e meio, quase dois anos. Com a saída, vem mudanças de estratégia, forma de trabalhar e implementar, cada vez mais, aquilo que está dando certo mas reformar e trazer novos caminhos para conquistar melhores resultados", informou Bellintani.

Questionado sobre um possível nome para ocupar o cargo deixado por Vilhena, o cartola tricolor garantiu que a mudança é devido a uma alteração de estratégia que já vem sendo implementada no clube e, por isso, não pretende estar escolhendo alguém para substituir o antigo gestor.

"Não pretendemos trazer ninguém para o lugar de Vilhena e ele fica até o final do ano. O que estamos projetando é fazer algo parecido com o que fizemos em outros departamentos do clube, quando a gente extinguiu alguns cargos de liderança do clube. Não é uma situação de trocar uma pessoa por outra, e sim, uma mudança de estratégia por algo que já vem dando certo em outros clubes também", afirmou.

