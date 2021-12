Bellintani comenta sobre nova liga e diz que clubes da Série B foram convidados

O Esporte Clube Bahia foi um dos 19 clubes que assinaram e entregaram, nesta terça-feira, 15, um documento na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), solicitando mais poder aos clubes em decisões referentes ao futebol do país. Entre os pedidos, está a fundação de uma liga para organizar o Brasileirão, além de equiparação nos votos da eleição na entidade.

Em suas redes sociais, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, informou sobre a solicitação e também revelou que as agremiações da Série B “já foram convidadas”. Na postagem, o mandatário tricolor anexou o documento assinado pelos clubes.

“’A união dos clubes de futebol é uma ingenuidade sua’. Não, não era. Hoje, 19 clubes de Série A assinaram o compromisso de criação imediata da Liga de Futebol do Brasil. Série B já foi convidada. Pedimos também equiparação nos votos na eleição da CBF e fim dos filtros de candidatura”, escreveu Bellintani.

A única exceção entre as agremiações da Série A ficou por conta do Sport Club Recife, mas não por oposição à ideia. O clube encontra-se sem presidente, uma vez que Milton Bivar pediu renúncia nesta terça-feira e novas eleições ainda não foram agendadas.

Bellintani ainda ratificou que a decisão dos clubes visa remodelar o calendário do futebol brasileiro, além de trazer mais “planejamento, investimentos e receitas”.

“Há muito o que fazer, e isso começa já. Por novo calendário, mais planejamento, investimentos e receitas. Por democracia, com equilíbrio, união e trabalho. Sem conflitos, sem ressentimentos. Nós, clubes de futebol, queremos chegar mais próximo do que cada brasileiro espera de nós”, completou o mandatário do Bahia.

