Bellintani assume oficialmente como presidente do Bahia

O novo presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, tomou posse nesta segunda-feira, 18, em cerimônia realizada na Fonte Nova. Até o final de 2020, ele e seu vice, Vitor Ferraz, vão gerir o Esquadrão.

O evento era muito aguardado por torcedores, que esperavam o anúncio de contratações, mas isso não aconteceu. Bellintani esclareceu que a chegada de reforços vai depender das renovações contratuais com atletas que disputaram a atual temporada.

“O primeiro SMS virá quando assinarmos o primeiro contrato. Então a gente quer fazer tudo com muita cautela. Essa fase de contratação é mais um jogo de xadrez do que de futebol. A gente espera contratar entre seis e oito atletas”, explicou o novo mandatário.

Sobre as carências da equipe, Bellintani esclareceu: “O torcedor já sabe que a gente está com uma lacuna, não temos um lateral direito. No meio também, perdemos alguns atletas que vieram por empréstimo. E também temos a necessidade do volante, já que Renê Júnior saiu”, disse.

Em relação à lateral direita, a expectativa é que Nino Paraíba – que disputou o Brasileirão 2017 pela Ponte Preta – fosse anunciado no evento. Rumores apontavam para isso, mas Bellintani chegou a fazer uma brincadeira sobre a dificuldade de contratar um atleta para o setor.

“O primeiro grande reforço vai ser eu, Bellintani, para a lateral direita, para suprir a dificuldade de encontrar um jogador da posição”, brincou o presidente.

Mesmo assim, o novo mandatário não negou os rumores sobre Nino Paraíba e os volantes Élton e Nilton, nomes especulados. “São atletas que se encaixam no perfil do clube, mas não necessariamente serão contratados. Podem ser”, explicou Bellintani.

Além de Bellintani, também foram empossados nesta segunda os 100 membros do Conselho Deliberativo do clube e o vice-presidente Vitor Ferraz.

Sobre as saídas dos diretores Marcelo Barros (administrativo-financeiro) e Jorge Avancini (mercado), Bellintani falou que vai substituí-los por gerentes, com sua colaboração direta, mas não divulgou os nomes. “Nosso modelo é diferente. Teremos gerentes e não diretores. O objetivo é a redução de custos para investimento no futebol”, contou.

Conversa com Carpegiani

Bellintani também não confirmou quem será o novo treinador do Bahia. Paulo César Carpegiani, que foi fundamental no sucesso da equipe no Brasileirão, é um dos nomes. “Temos tratado esse assunto com a máxima cautela possível. Temos um treinador que finalizou muito bem o trabalho do ano, o Paulo César Carpegiani, com quem iniciamos uma conversa. Carpegiani nos agrada, mas estamos avaliando todas as hipóteses para fazermos a escolha, a mais qualificada possível”.

