Bellintani assume falhas no elenco e declara sobre Libertadores: "Não posso vender ilusão"

Com a derrota diante do Goiás, o Bahia atingiu a sua pior marca em toda a temporada. Atualmente, o Esquadrão amarga uma sequência de oito jogos sem triunfos no Brasileirão. Mais do que isso, a última vez em que o Esquadrão havia sofrido quatro em uma mesma partida foi há mais de dois anos, em derrota contra o Flamengo por 4 a 1, no dia 19 de outubro de 2017.

Em entrevista ao programa do Tricolor na noite desta segunda-feira, 25, em uma rádio local, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, fez questão de deixar bem claro que não há nenhum tipo de racha no elenco ou problema interno que esteja afetando o rendimento dos jogadores dentro de campo.

"Momento mais difícil dos últimos meses. Infelizmente, no futebol, a gente busca um fato objetivo e, às vezes, ele não existe. Muita gente falou em questão de premiação, de cansaço, de falta de alternativa tática. O que a gente vê hoje é que, depois do jogo do Ceará [...] o time não foi o mesmo. Perdeu intensidade, perdeu concentração, falhas coletivas e individuais. Fato é que oito jogos sem vencer é muito para a nossa história. O que posso dizer, com toda franqueza, é que não há nenhum dos problemas listados", garantiu Bellintani.

Ainda sobre a campanha abaixo do esperado pelo Bahia, no segundo turno do Brasileirão, o presidente fez questão de destacar o início consistente da equipe e alguns fatores positivos adotados durante a gestão, quando comparado com demais equipes. Segundo ele, atualmente, o Tricolor conseguiu alinhar consistência com responsabilidade financeira.

"Por mais que tenha uma decepção, péssimo segundo turno, inexplicável ainda, mas a gente faz um campeonato mais consistente, que coloca o Bahia de forma sólida na tabela. Isso é muito importante. O torcedor precisa compreender, com todo respeito que tenho ao Sport, um clube equivalente ao Bahia, o Sport terminou o primeiro turno da Série A (ano passado) em quinto lugar e terminou rebaixado. Deu um passo maior do que a perna. O que aconteceu? Teve um falso sucesso e, em pouco tempo, estava na Série B devendo horrores. Posso citar também o exemplo, com respeito, do Cruzeiro. Não farei isso, contratar além do limite de investimento. Nos últimos dois, três anos, a gente já investiu mais de 20 milhões com recursos próprios, primeiro na aquisição da Cidade Tricolor, investimento em reforma e equipamento, mais de R$ 20 mi. Quanto disso o Bahia deve? Zero", revelou.

Após os resultados negativos, um dos maiores sonhos dos torcedores do Tricolor, que era a disputa da Libertadores, acabou 'caindo por terra'. Apesar de terem aberto duas novas vagas - após título do Flamengo na Libertadores e do Athlético-PR na Copa do Brasil - para a competição continental do ano que vem, os insucessos da equipes fizeram com que o presidente declarasse não acreditar mais na possibilidade do Esquadrão disputar o torneio na próxima temporada.

"Naturalmente, às vezes sou criticado por ser realista. Não posso vender ilusão de que temos grandes chances, que vai ser alcançado. Matematicamente e esportivamente, é possível. O que tenho dito é que vamos esquecer a Libertadores enquanto não ganhar um jogo. Enquanto não ganhar, não tem porque falar em vaga. Temos um desafio mais imediato, que é vencer. O que a gente busca é terminar o campeonato dignamente. Se, depois, o campeonato oferecer oportunidade, a gente pensa. Em relação a elenco, não tenho dúvida de que houve falha na montagem do elenco", declarou o presidente.

Durante a entrevista, outro ponto que o dirigente fez questão de deixar claro foi a permanência do treinador para a próxima temporada. Atualmente, treinador possui um aproveitamento de 47,3%, com 16 triunfos em 43 jogos, além de 13 empates.

"O Roger permanece com a gente em 2020. Ele discute conjuntamente com a gente os erros. O bom de ter alguém como Roger, é olhar dentro do olho, poder conversar o que errou e coloca tudo sempre na mesa. O Bahia hoje é um clube que tem participação de todo mundo. Os jogadores estão sendo cobrados, mas não posso dizer que eles não estão se dedicando, porque eu estaria errado. A doença do Bahia não é falta de foco, como se os jogadores fossem malandros, é o descontrole emocional", disse.

Bellintani também falou sobre o investimento no futebo: "Vamos aumentar entre 10% e 20% o investimento no futebol. Teremos um time com maior investimento, mas a torcida não espere que o Bahia fará investimentos altos para não conseguir pagar a conta. Isso para mim é enfiar o clube no precipício, para se afundar em dívidas. Não vou fazer isso com o clube que eu amo. Não foi esse o projeto que me elegeu. Vamos investindo um pouco mais no futebol, assim como pretendemos errar menos, para que tenhamos um 2020 ainda mais competitivo".

Outro ponto citado pelo dirigente foi a Cidade Tricolos. "Será aberta aos sócios, para que eles conheçam toda a estrutura. A gente está deixando um projeto para os próximos anos do clube. Nível de hotel quatro e cinco estrelas, campos de profissional, um projeto lindo. Vamos convidar todos os sócios, vamos definir apenas os dias para a inauguração".

12 anos da Tragédia na Antiga Fonte Nova

Por fim, Bellintani lembrou da tragédia na antiga Fonte Nova, que ocorreu em 2007. "Hoje é um dia importante. Doze anos trás, teve o acidente da Fonte Nova. Minha referência especial é às famílias de Anísio, Djalma, Jadson, Joselito, Marcia, Midiã e Milena. O clube vai lembrar sempre disso. A gente está preparando uma homenagem bonita no museu e na Cidade Tricolor. Vamos marcar na memória do nosso clube esses sete torcedores que faleceram, mas serão eternizados".

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

adblock ativo