Bellintani afirma que terceira camisa do Bahia será a exclusiva para sócios

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, revelou na manhã deste domingo, 3, detalhes a respeito do terceiro uniforme que será utilizado pelo Esquadrão ao longo da temporada. A informação foi divulgada nas redes sociais do gestor do Tricolor.

Bellintanti negou a informação que circulou recentemente de que o uniforme teria a cor vinho. O presidente garantiu que a camisa 3 do Bahia será a mesma que seria vendida como exclusiva para sócio-torcedor. Logo em seguida, ele publicou um vídeo de divulgação do canal TV Bahêa com um teaser da nova camisa.

"A camisa 3 de 2020 será a exclusiva do sócio. Com redução do calendário, não haverá outra. Produção será retomada quando fábrica voltar a funcionar. Hoje, sonhei com a volta, o primeiro jogo com torcida, Fonte Nova inteira vestida com a camisa exclusiva do sócio. Já pensou? Arrepia", escreveu.

De acordo com Bellintani, a nova camisa já está em fase de pré-produção. No entanto, o motivo da demora do anúncio está diretamente ligado à interrupção das atividades que, por consequência, resultou na alteração dos prazos em decorrência da paralisação da fábrica.

Questionado quanto às chances de haver um quarto uniforme, o presidente negou qualquer possibilidade. "A camisa do sócio, anteriormente apresentada e já em fase de pré-produção finalizada, será a camisa 3 de 2020. Não haverá outra camisa 3", ressaltou.

