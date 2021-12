Barroca ajusta últimos detalhes em time B do Bahia

Com a missão de conseguir um bom resultado no jogo de ida da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, 8, no Mato Grosso, o time B do Bahia já está pronto para encarar a Luverdense.

Na manhã desta terça-feira, 7, o auxiliar Eduardo Barroca, que comandará o tricolor no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil, comandou treino em solo mato-grossense e ajustou os últimos detalhes na equipe.

Barroca comandou um trabalho tático de ataque contra defesa. Ele ainda não confirmou qual a formação inicial da sua equipe.

A provável escalação do Esquadrão é Omar; Neto, Danny Morais, Rafael Donato e Jussandro; Feijão, Lenine, Paulo Rosales e Freddy Adu; Ryder e Potita. Técnico: Eduardo Barroca.

Em Salvador, o técnico Joel Santana trabalha com os jogadores titulares com foco no primeiro Ba-Vi decisivo do Campeonato Baiano, que acontece no próximo domingo, 12, na Arena Fonte Nova.

adblock ativo